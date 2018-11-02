На тротуаре в Тюмени машина сбила группу пешеходов

В Тюмени иномарка Hyundai Solaris выехала на тротуар и сбила группу пешеходов. По разным данным, пострадали 6 или 7 человек, передает "Интерфакс".

Все они были доставлены в больницы, двое от госпитализации отказались. У четверых диагностированы переломы.

Что касается водителя, то он молод (1997 года рождения) и не слишком опытен (стаж – 2 года). На момент ДТП был трезв.