Хабиб Нурмагомедов: Флойд, где же ты?

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов обратился к американскому боксеру Флойду Мэйвезеру-младшему. Российский боец смешанного стиля ожидает решения экс-чемпиона мира об их очном бое.

"Флойд, ну где же ты?", — иронически подписал видео в своем личном аккаунте в Instagram Нурмагомедов. На записи видно, как Мэйвезер появляется в октагоне.

Напомним, что ранее Вести.Ru уже сообщали о том, что глава UFC Дэйна Уайт выступал против проведения возможного боя между Нурмагомедовым и Мэйвезером по правилам бокса. Уайт настаивает на том, что поединок если и состоится, то исключительно по правилам ММА.