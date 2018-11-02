Российские пловцы выиграли три золота этапа Кубка мира в Пекине

Три российских пловца завоевали золотые медали на этапе Кубка мира, который проходит в китайском Пекине. В женской части соревнований россиянка победу одержала Юлия Ефимова, а в мужской — Владимир Морозов и Кирилл Пригода.

Ефимова первенствовала в дисциплине 200 метров брассом со временем 2 минуты 16,98 секунды. Серебряную медаль этапа завоевала еще одна российская спортсменка Виталина Симонова, результат которой составил 2 минуты 19,86 секунды. Замкнула пьедестал представительница Китая Хэ Юнь со временем 2 минуты 21,33 секунды.

В мужской сетке Морозов выиграл заплыв на 50 метров вольным стилем, опередив американца Майкла Эндрю и китайца Хоу Юйцзе. Его время составило 20,87 секунды. Еще один россиянин — Кирилл Пригода стал первым на дистанции 100 метров брассом. Он преодолел дистанцию за 56,61 секунды. Следом за ним финишировали представитель Китая Янь Цзыбэй и белорус Илья Шиманович.