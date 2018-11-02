Алека Болдуина задержали за драку

Полиция Нью-Йорка задержала актера Алека Болдуина после драки.

Инцидент произошел на парковке в Манхэттене, передает ТАСС. Подробной информации о втором участнике драки и причинах происшествия пока не поступало.

Алеку Болдуину 60 лет. За свою карьеру он снялся в более чем 80 фильмах. Наиболее известные из его работ — "Привычка жениться", "Тень", "Перл-Харбор". Актер является обладателем премий "Золотой глобус" и "Эмми". В мае 2018 года Болдуин стал отцом в пятый раз.