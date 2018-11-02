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2 ноября 201822:09

Санкции близко: Трамп объявил решение по Ирану в духе "Игры престолов"

Global Look Press

Президент США Дональд Трамп анонсировал введение новых санкций против Ирана, опубликовав в Twitter пост в стиле популярного американского сериала "Игра престолов".

Глава Белого дома разместил в соцсети свой снимок с надписью "Санкции близко", делая отсылку к слогану "Игры престолов" — "Зима близко".

Ранее руководитель американского министерства финансов Стивен Мнучин проинформировал мировую общественность о том, что 5 ноября США внесет в рамках санкций против Ирана в черный список более 700 компаний. Речь идет об ужесточении запретительных мер в отношении иранского финансового и энергетического секторов.

Администрация США сообщила, что восстановит все санкции, снятые с Ирана в рамках ядерной сделки 2015 года. Вашингтон обвиняет Тегеран в спонсировании террористических группировок, подстреканию к нестабильности в мире, финансированию программ по ядерным и баллистическим ракетам и обогащению своих лидеров.

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