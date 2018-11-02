Цепная реакция: в Сургуте произошли три ДТП подряд в одном месте

На одной из улиц Сургута в день произошли сразу три ДТП. В результате травмы получили и были госпитализированы 4 человека.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу, по предварительным данным, во время первой аварии водитель легкового автомобиля двигался по Югорскому тракту со стороны улицы Энергетиков в сторону улицы Югорская, начал притормаживать, и сзади в него въехала другая иномарка. Через какое-то время на этом же отрезке дороги произошло такое же ДТП, в которое въехала еще одна маишна.

По последним данным, один из пострадавших находится в реанимации. Причины и виновные в этих авариях выясняет ГИБДД.