"Химки" одержали первую победу в баскетбольной Евролиге

Баскетбольные "Химки" одержали первую победу в текущем сезоне Евролиги. В матче пятого тура престижного соревнования подмосковные баскетболисты на своей площадке обыграли испанский клуб "Гран-Канария". Итоговый счет 87:72 в пользу химчан.

Подопечные Георгиоса Барцокаса завладели преимуществом с самого старта и на протяжении большей части матча имели неоспоримое преимущество. Дали слабину баскетболисты "Химок" лишь в заключительной четверти, когда, имея преимущество в 25 очков, они позволили соперникам сократить отставание, но на окончательный итог это уже не повлияло – победа российского клуба.

Самым результативным баскетболистом в составе победителей стал защитник Алексей Швед, который набрал 24 очка. Первый успех в нынешней Евролиге позволил "Химкам" покинуть последнюю строчку в таблице. Теперь "желто-синие" располагаются на 12-м месте.