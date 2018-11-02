Подозреваемый в госизмене Неелов помещен в СИЗО "Лефортово"

Сотрудник "Центра стратегической конъюнктуры", российский военный эксперт Владимир Неелов, арестованный Лефортовским судом Москвы по подозрению в государственной измене, находится в следственном изоляторе ФСБ "Лефортово".

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евгений Еникеев, который подчеркнул, что он вместе с коллегами постарается навестить арестованного.

Информированный источник в силовых структурах сообщил, что эксперт передавал за границу сведения, составляющие государственную тайну. Материалы уголовного дела имеют гриф "секретно", Неелову грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

Он писал на самые разные темы, но больше всего внимания уделял частным военным компаниям. В соавторстве с еще несколькими специалистами Неелов опубликовал три книги, посвященные боевым действиям в Ираке и Афганистане.