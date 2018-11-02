На Павелецкой мужчина прыгнул на рельсы ради селфи

Движение поездов на станции метро "Павелецкая" Московского метрополитена было приостановлено после того, как мужчина прыгнул на рельсы и сделал селфи. Член Общественной палаты Михаил Аничкин в ответ на это предложил москвичам устроить в ответ на эту историю флешмоб: написать на него заявление в полицию и потребовать возместить им ущерб от вынужденного ожидания.

Ранее депутат Виталий Милонов предложил арестовывать на срок от 15 до 30 суток за селфи на рельсах в метро, а при повторном нарушении — переквалифицировать дела на уголовные.

"Если человек таким образом остановил движение, то надо насчитать ему штраф, надо посчитать, какой он ущерб нанес обществу и государству, и все это ему вменить, чтобы он все выплатил, — цитирует Аничкина РИА Новости. — Чтобы каждый такой человек понимал, что он делает, когда совершает такие поступки".