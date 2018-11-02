"Бавария" предложила топ-клубам Европы создать закрытую Суперлигу

Мюнхенская "Бавария" намерена стать организатором закрытого турнира под названием Суперлига, в которую приглашает еще десять топ-клубов Европы. Одним из последствий его создания может стать выход команд из своих национальных первенств и Лиги чемпионов.

Среди элитных представителей, которые могут быть включены в турнир, помимо самой "Баварии" называются английские "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Арсенал", испанские "Реал" и "Барселона", французский "Пари Сен-Жермен" и итальянские "Ювентус" с "Миланом", сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на Der Spiegel. Уточняется, что эти клубы будут защищены от вылета.

Кроме них, планируются "гости" – мадридский "Атлетико", дортмундская "Боруссия", итальянские "Интер" и "Рома", а также французский "Марсель". Эти команды не будут иметь "иммунитета" и могут вылетать из турнира.

Одним из главных аргументов создания Суперлиги является увеличение доходов. Планируется, что в ноябре представители потенциальных участников турнира встретятся для обсуждения деталей формата проведения соревнования и подписания договора о его создании.