Под Волгоградом рухнул мотодельтаплан, пилот в тяжелом состоянии

Под Волгоградом в районе аэродрома Воропоново при выполнении экспериментального полета рухнул мотодельтаплан. Пилот-испытатель получил сочетанные травмы и был госпитализирован. Врачи определяют его состояние как стабильное, тяжелое. Пилот находится в сознании, передает ТАСС.

Пострадавшему пилоту 50 лет. Он является сотрудником Росавиации. Сообщается, что он не сумел рассчитать скорость при заходе на посадку, что и привело к крушению.