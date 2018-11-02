СКА одержал волевую победу над "Амуром" в КХЛ

В заключительном поединке игрового дня Континентальной хоккейной лиги санкт-петербургский СКА на своем льду одержал победу над хабаровским "Амуром". Итоговый счет 3:2 в пользу клуба из Северной столицы.

Хабаровчане по итогам первой половины встречи выигрывали со счетом 2:0 благодаря голам Томаша Зогорна и Михаила Йордана. Однако армейцы смогли переломить ход встречи и в заключительном периоде Артем Зуб и ставший автором дубля Александр Барабанов обеспечили своему клубу волевую победу.

После домашнего успеха хоккеисты с берегов Невы с 39 очками возглавили турнирную таблицу Западной конференции. "Амур" же с 16 баллами занимают 11 место на Востоке.

Напомним, что ранее в КХЛ "Магнитка" на своей площадке обыграла финский "Йокерит" (3:2), а "Автомобилист" с крупным счетом одержал победу над "Сочи" (4:1).