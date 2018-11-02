Пресс-секретарь Путина: встреча в нормандском формате не планируется

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в графике президента нет планов на проведение 11 ноября в Париже встречи в нормандском формате.

В Париже состоятся мемориальные мероприятия, передает ТАСС. Ранее представитель Петра Порошенко Ирина Луценко не исключила, что во французской столице, куда прибудет президент Украины, может пройти встреча "нормандской четверки".