В аварии на МКАД погиб человек

На 55 километре МКАД произошла авария, жертвой которой стал один человек. Мужчина погиб при столкновении грузовика и Renault Logan. Он был водителем легкового авто, уточняет ТАСС.

ДТП произошло вечером 2 ноября неподалеку от торгового центра "Вегас". Легковушка врезалась в стоявший грузовик.