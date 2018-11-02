Роналдиньо из-за долгов лишился паспорта

Бывший футболист испанской "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо остался без паспорта. Суд принял решение арестовать документ бразильца из-за имеющихся у него финансовых долгов в размере 2,5 миллионов долларов.

Роналдиньо в 2015-м году был подвергнут столь крупному штрафу за нанесенный экологический урон, когда он построил рыболовную платформу и складское помещение в запрещенном законом месте, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Globo Esporte. Впрочем, бразилец проигнорировал наказание и именно за неуплату штрафа было принято решение об аресте его паспорта.

Напомним, что ранее сообщалось о выпуске экс-футболистом собственной криптовалюты, которую он собирается продвигать в мире футбола.