Владимир Путин отметил успехи военной разведки РФ в Сирии

Владимир Путин поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником. Ведомство отмечает 100-летний юбилей.

"Конфликтный потенциал в мире, к сожалению, растет, в ход идут провокации и откровенная ложь, предпринимаются попытки сломать стратегический паритет, расшатываются системы международного права, — приводит телеканал "Россия 24" слова российского президента. — Всем этим пользуются радикалы и террористы, которые стремятся распространить свою преступную деятельность на все новые регионы планеты. Такой плацдарм хаоса и насилия они хотели создать и в Сирии. У них не получилось, не вышло. Огромную роль в уничтожении главарей бандитов, баз и инфраструктуры боевиков, в точечных, разящих ударах нашей авиации и флота сыграла военная разведка. Наши разведчики, как это и предписано в русской воинской традиции, никогда не отступали, четко выполняли приказ. В том, что во многие регионы Сирии вернулся мир, что было остановлено кровопролитие, открыт путь для поиска согласия. Не менее важно и то, что мы нанесли такой удар по террористам, который препятствует их возвращению на нашу территорию — безусловно, большая заслуга военной разведки".

Владимиру Путину показали письма легендарного советского разведчика Рихарда Зорге, которые он написал в токийской тюрьме перед казнью. Именно Зорге передал в Москву бесценную информацию о подготовке Гитлера к нападению на Советский союз.