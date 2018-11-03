СМИ: Инфантино уклонял ПСЖ и "МанСити" от санкций УЕФА

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино может стать фигурантом скандального дела. В бытность генеральным секретарем Союза европейских футбольных ассоциаций итальянец помогал футбольным клубам избегать штрафов со стороны УЕФА.

Речь идет о французском "Пари Сен-Жермен" и английском "Манчестер Сити". С 2011-го по 2013-й год оба клуба испытывали серьезный дефицит в размере 218-ти и 188-ми миллионов евро соответственно, сообщает Russia Today со ссылкой на Der Spiegel. По этой причине и те, и другие могли потерять места в Лиге чемпионов, однако этого не произошло благодаря Инфантино.

В частности, сообщается, что функционер тайно встречался с владельцами парижан и манкунианцев, где предлагал им различные компромиссы для решения ситуаций, сообщая им конфиденциальную информацию. Как итог, в 2014-м году оба клуба продолжили выступления в Лиге чемпионов. Они были оштрафованы на 60 миллионов евро каждый.