В Риме задержаны два украинца-расиста

В Риме задержаны два 23-летних украинца, избивших двух человек в столичном метро. Они пытались ограбить 28-летнего выходца из Индии, затем избили его и пожилую женщину, вступившуюся за молодого человека.

Инцидент произошел 31 октября, передает РИА Новости. Молодые люди в вагоне поезда, следовавшего в пригородную Остию, стали приставать к индийцу, обзывая его "Бангладеш". Очевидцы сообщили, что украинцы вскидывали руки в фашистском приветствии, выкрикивали расистские лозунги, обещали "насильникам и убийцам" расправу. Под "насильниками" и "убийцами" они подразумевали мигрантов. Они приставали к индийцу по той единственной причине, что он – из Азии. Кадры, запечатлевшие поведение агрессоров, вызвали большой общественный резонанс.

Молодой индиец и женщина получили травмы, а хулиганы покинули вагон на ближайшей станции. Пассажиры метро, возмущенные поведением украинцев, оказали пострадавшим помощь.

Власти предъявили хулиганам обвинение в попытке ограбления. Запись, сделанная в вагоне метро, изучается: правоохранители будут устанавливать, имело ли место разжигания расовой ненависти. В частности, для этого высказывания хулиганов переведут с украинского на итальянский.