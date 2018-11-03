Санкции против Ирана: Вашингтон угрожает Евросоюзу и системе SWIFT

Евросоюзу не удастся избежать санкций США, если он продолжит работать с Ираном, заявил госсекретарь Майк Помпео. Вашингтон также угрожает ограничениями и международной банковской системе SWIFT, если она не отключит от своих услуг иранские финансовые учреждения. При этом Помпео отметил, что США сделают исключения для восьми стран. Каких именно, объявят позже, передает телеканал "Россия 24".

Невзирая на угрозы США, Совет Евросоюза обсудит поддержку европейских компаний, которые ведут бизнес с Ираном. Будет продолжаться и работа по расширению экономических контактов с Тегераном. В ЕС подтвердили, что будут соблюдать ядерное соглашение.