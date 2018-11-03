В Твери стартует Ассамблея Русского мира

Тверь принимает Ассамблею Русского мира. В этом году основной темой стала "Всемирность русской культуры". На форум приехали около 600 гостей из 70 стран: известные деятели культуры, политики, ученые, преподаватели русского языка, журналисты, священники.

Участникам показали документальные фильмы о культуре и истории Твери и области, передает телеканал "Россия 24".