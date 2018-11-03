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3 ноября 201803:24 Варвара Невская

Сургутских оленеводов судят за убийство медвежьего семейства

В Сургуте четверо оленеводов попали на скамью подсудимых за убийство медведей-шатунов. Произошло это еще в марте: хищник раньше времени проснулся от зимней спячки и напал на людей. Местные жители утверждают, что пришлось защищаться. Но теперь за убийство они могут сесть в тюрьму.

Когда в марте прошлого года оленевод из Сургутского района Анатолий Сапочин вместе с 16-ти летним внуком ехал в гости к своему соседу помочь собрать многочисленное оленье стадо, он и не думал, что события грядущей ночи сначала отправят его наследника с тяжелыми ранами на больничную койку, а потом и его самого — на скамью подсудимых.

"В ходе следствия установлено, что в лесном массиве, на одном из родовых угодий злоумышленники, не преследуя цели, направленной на ведение традиционного образа жизни, вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на незаконную добычу медведицы и медвежат, находящихся в состоянии естественной свободы, — рассказывает Ольга Юрьевна Абмайкина, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по ХМАО-Югре, майор внутренней службы. — С помощью "Бурана" и огнестрельного оружия подозреваемые отстрелили медведицу и двух медвежат с целью получения мяса и шкуры животных".

Взрослая медведица, раньше времени очнувшаяся от спячки, ранив внука Анатолия, убежала обратно в лес. По логике оленеводов, животное, уже единожды напавшее на человека, необходимо убить, иначе опасность создается для всех семей, населяющих местность. Вместе с соседями — ведь ехать одному на встречу с шатуном было бы слишком опасно — Анатолий смог убить зверя. Выяснилось, у животного остался медвежонок. Чтобы найти отпрыска, оленеводы снова отправились в лес, где наткнулись на двух годовалых медведей. Шатуны кинулись на мужчин, едва заметив их. Чтобы спастись, оленеводам вновь пришлось отстреливаться.

"Это не медвежата, — уверяет Алексей Верхоглядов, адвокат обвиняемых оленеводов. — Во-первых, это опасные звери, во-вторых у них иного способа добывать себе пропитание и не было. Они бы в любом случае вышли бы либо к жилью, либо к пастбищам, где олени находятся, поэтому они представляли для ханты опасность".

Фактически, обвиняемых нельзя назвать охотниками: их основное занятие, как представителей коренных малочисленных народов Севера, – оленеводство. Проживают мужчины в малолюдных местах, представляя собой общину малочисленных коренных народов Севера. У них есть оружие и снегоходы, необходимые атрибуты. Без них в местных условиях не выжить. Несмотря на это, и снегоход и ружье, по версии прокуратуры, – отягчающее обстоятельство. Также против оленеводов сыграла и освежеванная шкура медведицы, по обычаям хантов сохраненная как трофей.

"Органом предварительного расследования действия нарушителей квалифицированы по двум эпизодам преступления, предусмотренного частью второй статьи 258 уголовного кодекса РФ, то есть незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба с применением механического транспортного средства группой лиц по предварительному сговору, — говорит Олеся Яковенко, старший помощник прокурора Сургутского района. — В результате нарушения требований законодательства об охоте и сохранении охотничьих ресурсов государству причинен ущерб в крупном размере — в сумме двухсот семидесяти тысяч рублей".

Это обвинение кажется странным не только адвокату, но и общественности Сургутского района. Ведь даже если не брать во внимание тот факт, что оленеводы не целенаправленно охотились, а защищались, право охотиться в любое время без специальных на то разрешений малочисленным коренным народам Севера гарантировано рядом законов.

"Дело в том, что Федеральный закон об охоте, статья 19, предоставляет право на охоту в целях обеспечения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов России, свободно без каких-либо разрешений в объеме добычи ресурсов, необходимых для удовлетворения личного потребления", — поясняет Еремей Айпин, председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера, депутат ХМАО-Югры.

Судебное следствие продолжается. В случае, если мужчин признают виновными, помимо крупного денежного штрафа им грозит до двух лет лишения свободы.

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