Евгений Дадонов помог "Флориде" обыграть "Виннипег"

В Национальной хоккейной лиге стартовала программа очередного игрового дня. Первая игра состоялась в Хельсинки, где "Флорида Пантерз" одержала победу над "Виннипег Джетс" со счетом 4:2. Одним из героев поединка стал российский легионер "пантер" Евгений Дадонов.

Форвард отметился первой заброшенной шайбой в составе своей команды, а позже ассистировал Кейту Яндлу, гол которого впоследствии стал победным для "Флориды". Таким образом, Дадонов заработал два очка за результативность. Он провел на льду 20 минут 10 секунд.

Также отметим, что во встрече приняли участие два одноклубника Дадонова – россияне Максим Мамин и Богдан Киселевич, однако отметиться результативными действиями им не удалось.