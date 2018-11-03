Угрожавший Терезе Мэй британец получил тюремный срок

Британец, угрожавший премьер-министру Терезе Мэй, приговорен к 18 месяцам тюрьмы. В августе 2017 года 60-летний Винсент Поттер послал Мэй письмо с предупреждением, что в конверте содержатся споры сибирской язвы.

Работники почты вскрыли конверт и обнаружили там порошок. После исследований оказалось, что спор сибирской язвы он не содержит.

Поттер страдает от шизофрении, передает РИА Новости. Однажды его уже судили за изготовление бомбы.