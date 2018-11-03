"Галатасарай" – "Фенербахче": футболисты устроили массовую потасовку

В рамках 11-го тура чемпионата Турции по футболу состоялось одно из принципиальных противостояний страны – дерби стамбульских "Галатасарая" и "Фенербахче". Встреча завершилась ничьей 2:2 и ознаменовалась массовой потасовкой после игры.

Примечательно, что футболисты "Галатасарая" выигрывали по ходу матча со счетом 2:0, однако не смогли удержать преимущество и дважды пропустили от соперника. А уже после матча случилось массовое столкновение футболистов и тренерских штабов обеих команд, общее количество которых равнялось порядка 30-ти человек.

По итогам устроенных беспорядков главный арбитр встречи показал сразу три красные карточки футболистам: в составе "Фенера" красный цвет загорелся над Роберто Сольдадо и Жаилсоном – предположительно, зачинщиком драки, а у "Галатасарая" был удален Баду Ндиайе.

Кроме того, беспорядки на поле спровоцировали аналогичное поведение у фанатов обеих команд, которые в итоге столкнулись с сопротивлением полиции.