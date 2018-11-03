"Пари Сен-Жермен" обновил 58-летний рекорд европейских чемпионатов

Действующий чемпион Франции по футболу "Пари Сен-Жермен" установил новый рекорд Топ-5 чемпионатов Европы, в которые помимо французского входят турниры Англии, Италии, Германии и Испании. Парижане в пятницу обыграли "Лилль" (2:1), одержав на старте сезона 12 побед подряд.

Прежнее достижение принадлежало английскому "Тоттенхэму", который стартовал в чемпионате Англии с 11-ти побед кряду. Примечательно, что произошло это со "шпорами" в далеком 1960-м году.

Напомним, что парижане стартовали в нынешнем сезоне под руководством нового наставника – немца Томаса Тухеля. После 12-ти туров Лиги 1 "ПСЖ" лидирует в чемпионате, набрав максимальные 36 очков. Клуб из столицы Франции опережает ближайшего соперника – "Лилль", на 11 баллов.