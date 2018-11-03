Рогозин прочитает лекцию в альма-матер главы NASA

Дмитрий Рогозин прочтет лекцию в университете, где учился Джим Брайденстайн – нынешний глава NASA. Во время своего визита в Москву Брайденстайн выступил с лекцией в МГУ, альма-матер главы "Роскосмоса". Поэтому он и пригласил Рогозина в свой университет.

Во время своей поездки в США Рогозин посетит производство Boeing, где создается, в частности, новый космический корабль Starliner, передает РИА Новости. Также в планах главы "Роскосмоса" – посещение других предприятий и обсуждение сотрудничества с NASA.

В настоящее время Дмитрий Рогозин – в санкционном списке США, однако Брайденстайн сообщает, что его временно вывели из-под действия санкций.

Рогозин отмечает, что американскую визу он пока не запрашивал. "Роскосмос" не получил никаких официальных документов относительно поездки.