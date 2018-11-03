Джокович вышел в полуфинал Masters, где сыграет с Федерером

Сербский теннисист Новак Джокович пробился в полуфинал турнира серии Masters в Париже. В матче 1/4 финала являющийся вторым номером мирового рейтинга серб обыграл пятую ракетку мира из Хорватии Марина Чилича.

Джокович отдал первый сет со счетом 4:6, однако в последующих двух партиях оказался сильнее и одержал победу со счетом 6:2, 6:3. Общая продолжительность матча составила 2 часа 12 минут. Эта победа стала для серба 16-й из 18-ти в очных противостояниях с Чиличем .

Соперником Джоковича по полуфиналу станет номер 3 мирового рейтинга ATP швейцарец Роджер Федерер. Он, в свою очередь, вышел в полуфинал после того, как обыграл японца Кея Нисикори по итогам двух сетов – 6:4, 6:4.

Напомним, что в другой паре полуфиналистов встретятся россиянин Карен Хачанов и австриец Доминик Тим. За путевку в финал соперники обоих матчей поспорят в субботу, третьего ноября.