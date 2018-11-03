Трамп готов заключить с Ираном новое соглашение

Дональд Трамп заявил, что США готовы к новому соглашению с Ираном. По мысли американского президента, этот документ не просто не "навсегда закроет Ирану путь к ядерному оружию", но будет также касаться всех "злонамеренных действий" Тегерана.

Соответствующее заявление, приуроченное к новой волне санкций против Ирана, было распространено пресс-службой Белого дома, передает ТАСС.

Трамп подчеркивает, что, пока такой договор не будет заключен, санкции против Ирана останутся в силе. Введение новых санкций будет осуществлено 5 ноября. В черный список попадут более 700 компаний, как энергетических, так и финансовых. Более того, будут восстановлены все санкции, которые были сняты с Ирана в 2015 году.

США обвиняет Иран в финансировании ядерных и ракетных программ, спонсировании террористов и создании нестабильной обстановки в мире.