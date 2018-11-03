Жертвами стрельбы в студии йоги во Флориде стали два человека

В результате стрельбы, устроенной неизвестным в центре йоги в Таллахасси (США, штат Флорида), погибли два человека.

Шесть человек получили огнестрельные ранения, и еще одного нападавший несколько раз ударил рукояткой пистолета. Из шести раненых в результате стрельбы двое впоследствии скончались в больнице, передает ТАСС.

Сообщается также, что нападавший покончил с собой.