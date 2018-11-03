Балканские страны намерены провести чемпионат мира-2030

Четыре балканские страны в лице Сербии, Греции, Болгарии и Румынии собираются общими усилиями провести футбольный чемпионат мира 2030-го года. Представители стран уже обсудили между собой возможную совместную заявку на заседании в болгарской Варне.

О намерении проведения мирового первенства по футболу балканским альянсом сообщает РИА Новости со ссылкой на Associated Press. Кроме того, над организацией мундиаля 2030-го года раздумывают два совместных союза: южноамериканский (Аргентина, Парагвай и Уругвай), а также британский (Шотландия, Уэльс, Ирландия и Северная Ирландия).