Российские перевозчики ополчились на BlaBlaCar

Межрегиональная общественная организация "Объединение автопассажирских перевозчиков" подала иск на ООО "Комьюто Рус" — представительство французского сервиса BlaBlaCar.

BlaBlaCar обвиняется в помощи нелегальным перевозчикам, которые могут им пользоваться для ухода от налогов и расходов на безопасность. Кроме того, они платно перевозят пассажиров, отговариваясь "затратами на топливо". По утверждению истцов, сервис не располагает информацией, есть ли у водителей права и лицензии на перевозки пассажиров, ничего не знает о состоянии транспортных средств и состоянии здоровья перевозчиков.

"Объединение автопассажирских перевозчиков" требует, чтобы информацию, содержащуюся на сайте и в мобильном приложении BlaBlaCar, признали запрещенной в России, а сам ресурс райдшеринга BlaBlaCar внесли в список запрещенных.

Это не первая попытка противостоять французскому сервису. В 2017 году Тимашевский суд признал информацию ресурса запрещенной к распространению" на территории РФ, так как через сайт осуществлялись нелегальные перевозки пассажиров. В ответ юристы BlaBlaCar подали апелляцию и выиграли: райдшеринг, или совместное использование попутчиками частной машины, не противоречит российскому законодательству.

BlaBlaCar работает во Франции с 2006 года, в России – с 2014 года. На сайте или в мобильном приложении можно опубликовать сообщение о предстоящей поездке и найти себе попутчиков. Сервисом пользуются более 50 миллионов человек во всем мире.