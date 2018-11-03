3 ноября 201807:42
На Кубани поезд столкнулся с грузовиком, пострадали 18 человек
На Кубани между станциями Тимашевская и Ведмидовка Северо-Кавказской железной дороги пассажирский поезд 9301 Минск-Адлер столкнулся с грузовиком, выехавшим на регулируемый переезд. Пострадали 18 человек: 15 пассажиров поезда, машинист, помощник машиниста и водитель грузовика.
15 пассажиров получили легкие травмы. Члены локомотивной бригады и водитель грузовика были госпитализированы, передает ТАСС. После замены локомотива состав продолжил движение.
Из-за инцидента поезда 9103 Адлер — Москва и 9335 Екатеринбург – Новороссийск следуют с задержкой.
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