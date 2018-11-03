Бывший юрист Трампа обвинил его в расизме

Против Дональда Трампа выдвинута новая порция обвинений. На сей раз — от его бывшего юриста. Майкл Коэн заявил, что во время предвыборной гонки нынешний американский лидер допускал расистские высказывания, крайне оскорбительные для темнокожих.

Коэн утверждает, что в неформальных беседах Трамп позволял себе подобное довольно часто. Юрист подчеркнул: он сожалеет, что не прекратил деловые отношения с Трампом раньше. В январе в ООН главу Белого Дома подвергли жесткой критике за то, что он назвал развивающиеся страны "грязными дырами", напоминает телеканал "Россия 24".

Что касается Майкла Коэна, он сейчас сам — фигурант уголовного дела. Летом он признал себя виновным по восьми пунктам. В том числе – в уклонении от уплаты налогов и нарушении правил финансирования предвыборной кампании Трампа.