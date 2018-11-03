НХЛ. "Ванкувер" и "Колорадо" забросили 13 шайб

Игровой день в Национальной хоккейной лиге завершился матчем между "Ванкувер Кэнакс" и "Колорадо Эвеланш". Основное время завершилось ничью 6:6, а на исходе дополнительного времени "Ванкувер" реализовал численное преимущество и победил 7:6.

Ситуация в матче менялась несколько раз. То одна, то другая команда вырывалась вперед. На предпоследней минуте "Колорадо" использовал большинство и повел в счете 6:5. Но хозяева площадки сняли вратаря и сумели сравнять счет. За 22 секунды до окончания овертайма Деррик Пульо забросил шайбу в большинстве и принес победу "Ванкуверу".

Одну из шести шайб в ворота "Кэнакс" забросил Никита Задоров. Это первый гол российского нападающего в новом сезоне. В составе победителей голевую передачу сделал Николай Голдобин.