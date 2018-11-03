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3 ноября 201809:10

В Боткинской больнице мужчина выпал из окна и погиб

фото: Боткинская больница

В одном из корпусов Боткинской больницы в Москве выпал из окна пациент, от полученных в результате падения травм он спустя некоторое время скончался. Инцидент произошел в ночь на 3 ноября.

По сообщению ТАСС со ссылкой на неназванный источник, мужчину доставили в реанимацию после приступа тяжелого заболевания. В какой-то момент он выпал из окна при не выясненных пока обстоятельствах.

В пресс-службе Главного управления МВД России по городу Москве агентству подтвердили факт гибели мужчины после падения из окна одного из зданий во 2-м Боткинском проезде. Других деталей в ведомстве предоставить не смогли.

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