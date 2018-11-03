ФИФА ответила на выдвинутые прессой обвинения

ФИФА отреагировала на публикации в ряде изданий, обвинивших руководство организации в превышении полномочий. Главная футбольная организация назвала появившуюся информацию недостоверной.

В пятницу ряд европейских изданий опубликовал материалы, полученные от информаторов Football Leaks. Сообщалось, что нынешний президент ФИФА Джанни Инфантино, а также бывший глава УЕФА помогли "Манчестер Сити" и "Пари Сен-Жермен" обойти правила финансового fair play.

Ответ ФИФА был быстрым. "Публикации в этих медиа сделаны только с одной целью — подорвать доверие к новому руководству ФИФА, а именно президенту Джанни Инфантино и генеральному секретарю Фатме Самуре. Некоторые бывшие чиновники ФИФА остались недовольны и продолжают распространять ложные слухи в отношении нового руководства. Есть люди, которые хотели бы разрушить ФИФА из собственной корысти", — цитирует текст заявления ФИФА ТАСС.