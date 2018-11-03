Пожар в кафе в Баку: погибли три человека

Три человека стали жертвами пожара в одном из кафе Баку. Возгорание произошло в заведении в подвальном помещении четырехэтажного жилого дома в Наримановском районе столицы Азербайджана.

Сотрудники противопожарной службы МЧС республики нашли в подвале тела трех человек, сообщила пресс-служба ведомства. Двое погибших уже опознаны — это мужчины 1982 и 1989 годов рождения. Личность третьего погибшего устанавливается.

По данным МЧС Азербайджана, причиной гибели всех троих стал дым и другие продукты горения. Пожар был потушен, причины его возникновения выясняются, передает ТАСС.