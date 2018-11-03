Иран запустил массовое производство собственных истребителей

Иранские предприятия начали производство реактивных истребителей четвертого поколения Kowsar. Самолет целиком разработан в Иране и был представлен в августе 2018 года. Истребитель оснащен баллистическим компьютером и многоцелевым радаром, пишет ТАСС,

Производственную линию Kowsar в Иранской самолётостроительной промышленной компании в субботу запустили командующий иранской армией Абдулрахим Мусави и министр обороны Ирана Амир Хатами.

Ранее сообщалось, что Иран намерен вооружить собственными истребителями и системами ПВО армию Сирии.

Kowsar разработан для поддержки армейских подразделений в коротких вылетах.