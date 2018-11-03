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3 ноября 201810:19

Аргентинский прокурор обвинил Месси в отмывании денег

EPA

У Лионеля Месси могут возникнуть проблемы на родине. Аргентинский прокурор Пабло Турана обвинил нападающего "Барселоны" в отмывание денег.

По утверждениям прокурора, Лионель Мессии и его отец Хорхе уходили от уплаты налогов через благотворительный фонд "Лео Месси". Поступавшие на счета фонда пожертвования тратились не на благотворительные цели, а переводились в офшоре. Основанием для подобных обвинений стали показания бывших сотрудников фонда.

Месси уже сталкивался с подобными проблемами в Испании. В 2017 году суд приговорил футболиста к 21 месяцу лишения свободы за уклонение от уплаты налогов. Лионелю удалось избежать тюремного заключения, но ему пришлось выплатить недостающие средства.

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