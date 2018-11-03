Авария на Кубани: водитель "КамАЗа" выехал на переезд на запрещающий сигнал

Водитель "КамАЗа", столкнувшегося на Кубани с поездом Минск — Адлер, выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Краснодарскому краю.

Авария произошла на переезде между станциями Тимашевская и Ведмидовка в Краснодарском крае в 04:10 в субботу, 3 ноября. В момент аварии в поезде, состоявшем из 17 вагонов, находилось 650 человек, в том числе 188 детей. Всего пострадавших 18: это машинист и помощник машиниста поезда, 15 пассажиров поезда и водитель грузовика.

Пятнадцать из пострадавших обратились за медицинской помощью. Пассажиров врачи скорой помощи осмотрели на месте. По предварительной информации, в госпитализации никто из них не нуждается.

"КамАЗом" управлял мужчина 1979 года рождения, передает РИА Новости. Он сам, машинист и помощник машиниста поезда после аварии были госпитализированы. Транспорт получил значительные механические повреждения, поезд не подлежит постановке на рельсы.

По сообщению властей Тимашевского района, все госпитализированные после ДТП — российские граждане. По предварительной информации пресс-службы краевого главка МВД, машинист попавшего в аварию поезда и его помощник — жители Ростовской области. В поезде ехали в санаторий несколько детей из Белоруссии. Все они благополучно продолжили свой путь, передает ТАСС.