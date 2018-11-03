Момент наезда на пешеходов в Тюмени попал на видео

Шесть человек пострадали в результате ДТП в Тюмени, где вечером в пятницу, 2 ноября, легковушка под управлением 20-летней девушки влетела в толпу пешеходов. Камера наблюдения зафиксировала момент наезда.

Авария произошла в 20:30 на пересечении улиц Мориса Тореза и Герцена. На кадрах видно, как двигавшийся на высокой скорости Hyundai Solaris не вписался в поворот и налетел на дожидавшихся зеленого сигнала светофора людей, после чего протаранил ограждение и остановился примерно в 20 метрах от места столкновения.

Травмы получили шесть человек, но один из них от госпитализации отказался, а двух мужчин после осмотра отпустили домой. В настоящее время в больнице остаются три женщины, у них диагностированы переломы ног.

В региональном управлении МВД уточнили, что виновница аварии имеет двухлетний водительский стаж и была трезва, а на автомобиле установлена зимняя резина.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".