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3 ноября 201811:11

Алек Болдуин выбил место на парковке ударом в челюсть

Global Look Press

Стали известны подробности драки на парковке с участием голливудской звезды Алека Болдуина. Актер собирался припарковаться на одной из улиц Манхэттена, но место, которое он приглядел, занял другой водитель. Болдуин выскочил из машины и посоветовал тому убраться, а после ударил его в челюсть.

Потерпевший – 49-летний мужчина – был доставлен в больницу, а актера – в полицейский участок, сообщает ТАСС.

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