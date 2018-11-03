Алек Болдуин выбил место на парковке ударом в челюсть

Стали известны подробности драки на парковке с участием голливудской звезды Алека Болдуина. Актер собирался припарковаться на одной из улиц Манхэттена, но место, которое он приглядел, занял другой водитель. Болдуин выскочил из машины и посоветовал тому убраться, а после ударил его в челюсть.

Потерпевший – 49-летний мужчина – был доставлен в больницу, а актера – в полицейский участок, сообщает ТАСС.