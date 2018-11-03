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Сериал "Годунов" 53 минуты назад
Премьера на "России 1": Безруков рассказал о своем Годунове
5 ноября канал "Россия 1" представит новую грандиозную сагу — "Годунов". Показ будет исключительно телевизионным, в Интернете серии публиковаться не будут. А посмотреть есть на что!
Это как будто путешествие во времени: дух XVI века передают свыше тысячи сложнейших костюмов с украшениями и искусной вышивкой. Борьба за трон после ухода Ивана Грозного и горячие любовные интриги развернулись на съемочных площадках в Московском Кремле и Суздале, в Риге и в Архангельской области. В Подмосковье специально выстроили копию Красной площади того времени: рубленые избы и боярские опочивальни, где декораторы кропотливо расписали стены, лавки и печки. На столах — никакой бутафории: только натуральные яства.
Искренности характеров и точности действий от актеров требовал режиссер Алексей Андрианов, известный по историческому сериалу "София", который с большим успехом прошел на канале "Россия 1". В новом фильме стремительно живут и страстно любят, решают судьбы своих семей и целого народа великолепные Сергей Маковецкий, Евгений Цыганов, Анна Михалкова, Анна Ковальчук, Виктор Сухоруков, Андрей Мерзликин, Светлана Ходченкова и многие другие. В главной роли — Бориса Годунова — Сергей Безруков. О своей новой работе актер рассказал "Вестям в субботу".
- Сергей, вот цитаты из Александра Сергеевича. Сравним. "Вчерашний раб, татарин, зять Малюты, зять палача и сам в душе палач, возьмет венец и бармы Мономаха". Не похоже на вас. Не похоже на того Годунова, которого я увидел.
- Безусловно, здесь нужно и можно спорить. Потому-что все-таки Александр Сергеевич — писатель. Он — наше все. И великий, безусловно. Но он все равно пользовался существующим определенным клише восприятия Бориса Федоровича Годунова, он опирался на Карамзина. А для писателя всегда важен конфликт. Без него не бывает очень хорошей завязки и сюжетной линии. У Карамзина есть конфликт. Борис Федорович — убийца царевича Димитрия. Мучающийся в данном случае палач. В душе — палач. Мучающийся человек на троне. Это такой очень мощный конфликт для самого образа, самого характера. И "мальчики кровавые в глазах" — это царь, который мучается от содеянного в прошлом. И наш Борис Годунов не лишен именно этих мучений. То, что он переживает на протяжении своей жизни, — это серьезные мучения. Другое дело, что, почитав исследования о том времени, о самом Борисе Федоровиче, понимаешь, что человек был несколько другой, нежели тот, каким его представляют.
- Давайте его реабилитируем.
- "Черный" пиар, который во все времена окрашивал всех и вся, политиков и известных людей, — это такая вторая сторона жизни, которая шла параллельно с основным образом. Борис Федорович — действительно прогрессивный царь. Первый демократичный соборно выборный. Не по крови, по заслугам своим. Плюс поступки, которые он делает. Причем благие поступки. Перед уходом в Новодевичий монастырь, он едет к своей сестре.
- После чего его уговорили все-таки стать царем.
- Я не буду говорить, что это — пиар либо продуманная политика человека, который понимает, что в данном случае эти благие дела повлияют просто на ход истории, что он оставит о себе добрую память, послужит, будучи избранным на пост государя.
- Давайте о доброй памяти тогда. Колокольня Ивана Великого в Кремле — Борис Годунов. Московское Бульварное кольцо — это Борис Годунов. Белая стена. Первая отправка юношей на учебу за рубеж – это Годунов.
- Двадцать человек он отправил учиться заграницу.
- Патриаршество в России — это при Борисе Годунове.
- Более того, он боролся с казнокрадством. Это серьезно. Ввел фискальство. Заковал питейные дома, потому что пытался бороться с пьянством на Руси. К великому сожалению, не получилось. Тем не менее он сделал это еще до Горбачева. 1600 год, а он борется с пьянством. То есть человек прогрессивных взглядов. С хорошим вкусом в архитектуре, во всем. Борис Федорович не был воинственным человеком, то есть он не был военным. Это ему подчеркивали даже.
- Но зато земли, потерянные во время войны со Швецией, вернул он.
- Именно при Борисе Годунове — впервые за всю историю России – были два года без войн.
- Вы прямо влюбились в него!
- Я — адвокат своих ролей, как сказал бы Константин Сергеевич Станиславский.
- В чем Пушкин был прав, так это в том, что он был зятем палача. Жена Бориса Годунова — дочь Малюты Скуратова, кровавого персонажа в русской истории. Хотя погибшего героической смертью во время войны. И Борис Годунов — опричник.
- Опричник. Я думаю, из-за того, что он испытал, когда служил в опричнине, он и поклялся больше никогда кровь не лить. Этому и следовал всю свою жизнь. Это правда. А то, что он защищает свою семью, — это так. То, что он любил Марию Годунову, — это так. Он действительно был настоящим семьянином. Это пять же о многом говорит. Этот человек не пил, боролся с пьянством, был семьянином. Это тоже было, так сказать, упущено.
- Он через жену все-таки сделал карьеру или наоборот?
- Думаю, Мария Годунова, скорее всего, была тем самым провокатором, чтобы он шел по лестнице вверх. В семье всегда кто-то один — лидер. Но это то не говорит о том, что Борис Федорович был подкаблучником. Ни в коем случае. Он был личностью.
- Именно такого вы и играете?
- Я думаю, что это человек, который, безусловно, понимал, какая ответственность ложится на того, кто лично управляет государством, насколько человек, который руководит такой огромной страной, вынужден порой пользоваться жесткими методами. Он прекрасно понимал, что со своими конкурентами, со своими врагами ему нужно довольно серьезно вести не просто диалог, а порой пользоваться жестокими методами.
- В XVI веке.
- Да. Враги были, его не любили, считали выскочкой. Он был татарских кровей. При всех тех знаменитых русских родах Мстиславских и Шуйских, претендовавших на трон и считавших, что они имеют прав больше, чем какой-то там Годунов татарских кровей. И вот в таком окружении вести такую долгую политику — не сажать на кол, не уничтожать и не проливать кровь — было крайне сложно. Тем не менее Борис Федорович именно к этому шел тоже. А провоцировала его на восхождение по "карьерной" лестнице, думаю, наверное, Мария Годунова.
- Ходченкова?
- Не любила его. Сложная история семейных отношений Бориса Федоровича Годунова. Он любил.
- И это все в сериале есть?
- Любил страстно, по-настоящему. То, что есть история любви, очень важно на самом деле. Помимо тех интриг и того, что происходит при дворе. Это, конечно, страшно, сложно представить, что должен был испытывать человек, находясь в этой мясорубке. И, тем не менее, сохранить свое лицо, быть еще прогрессивным человеком, действительно ратовать за Россию, как бы громко это сейчас ни звучало. Но почему нет? Он был честолюбив в хорошем смысле этого слова. За Россию, для России. Но ответственности он, безусловно, боялся. Поэтому и идет речь о его мучениях: "О, тяжела ты, шапка Мономаха". Вот здесь я абсолютно согласен с Александром Сергеевичем Пушкиным. И эту фразу я все-таки, наверное, к моему Годунову применил бы.
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