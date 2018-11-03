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3 ноября 201815:00 Сергей Брилев

На Кубе проглядывается новая эпоха

Фидель и Рауль Кастро — вот с кем Куба ассоциировалась до сих пор. Про Фиделя скажу так: можно как угодно относиться к его наследию, но ушел он непобежденным. В политике это дорого стоит. А наследие Фиделя — в том, как именно Куба немедленно, первой выразила солидарность с Россией, когда дело дошло до западных санкций. Уж кубинцам ли не знать, что это такое! Он, Фидель, передал бразды правления своему младшему брату Раулю, который, в свою очередь, отдал новому молодому руководителю только две из своих трех должностей: Рауль так и остается первым секретарем ЦК правящей партии, Коммунистической, естественно.

Вот и в проекте новой Конституции Кубы возникает должность президента, но остается отдельная здравица в адрес партии. Правда, все последние годы при ЦК в Гаване работала спецгруппа, которая изучала негативный опыт у нас: как застой породил перестройку, а она — крах. Вот почему с некоторых пор партия на Кубе уже занимается не экономикой, а лишь идеологией. В чем она, эта идеология? С одной стороны, даже и в новой Конституции — прямая ссылка на учение Ленина, Маркса и Энгельса. Еще, конечно, на Фиделя. Но и на Хосе Марти. А это кто?

Одно его произведение вы точно знаете. Знаменитая кубинская песня Guantanamera — на слова как раз Хосе Марти, замечательного поэта и, как его называют, "апостола независимости" Кубы. Он пал в бою с испанскими колонизаторами в теперь уже очень далеком 1895 году. Хотя почему далеком? Марти — символ для вообще всех кубинцев, разделяющих идеалы суверенитета в братском союзе с остальной Латинской Америкой. С той школы в Гаване, где Хосе Марти учился в середине XIX века, и начнем наш рассказ о том, где теперь находится Куба и какие намечаются новые российско-кубинские отношения.

К кубинским первоклашкам-октябрятам (здесь их называют moncadistas, и они носят синие галстуки) мы попали, когда у них был завтрак. Естественно, малышам ни до какой не до геополитики, но им явно очень понравились подарки (канцелярские наборы), которые им привезли делегаты от российского Общества дружбы с Кубой. Правда, где это такая страна, Россия, меня как испаноязычного попросили объяснить первоклашкам отдельно.

"Видите, внизу Антарктида. Там холодно, и живут и пингвины. А есть еще одна часть света, где холодно, но живут люди. Видите красивый собор. Там живем мы. И подарки из России пересекли полсвета, чтобы оказаться в Гаване", — рассказал я детям.

В соседнем классе, где учился Хосе Марти и стоят парты XIX века, — ребята постарше — пионеры в красных галстуках. И им очень понравились подарки из России (в данном случае от "Росконгресса"). Но разве только их директор хоть что-то понимала из речей русских гостей без перевода — училась еще в те времена?

Ежедневная передача "Русский по радио" шла в Гаване в те времена, когда в компенсацию блокады со стороны США мы завозили сюда почти все, – от "Москвичей" (здесь говорят "Москович") и бритв "Нева" до огромных объемов оружия.

"Я еще и в прошлый свой визит в ранге замминистра обороны посещал военные объекты и арсеналы. Хочу сказать, что они удивительно бережно относятся к той технике, которую мы поставили еще со времен Советского Союза", — отметил Юрий Борисов.

Теперь Борисов — вице-премьер, возглавляющий российскую часть межправительственной комиссии. Но неужели поставки опять будут безвозмездные?

- Но вы же сами понимаете, что на это могут сказать наши люди, которые сегодня помнят эпоху совсем безвозмездных поставок, когда нечерноземная зона РСФСР загибалась, а сюда шли танкеры, миллион долларов в день стоила Куба. А как бы это поставить на новые коммерческие рельсы, чтобы это было взаимовыгодно?

- Я не скрою, что в сегодняшней ситуации, развивая наши торгово-экономические взаимоотношения, мы не должны их делать в ущерб себе. Это просто-напросто неразумно, нецелесообразно. И можно действительно повторить порочный опыт Советского Союза. Поэтому, помогая Кубе и другим странам, мы не упускаем свой интерес, — заверил Борисов.

В основе — заключенное уже в новые времена уникальное соглашение с Кубой, которое России нелишне было бы повторить и с другими странами, чей долг перед СССР, понятно, никогда не будет выплачен, но с которыми можно договориться о привилегированном доступе для российских экспортеров.

"В свое время долг Кубы перед Советским Союзом был около 35 миллиардов долларов. В 2013 году было подписано соглашение о списании 90% этого долга. А 10% накапливаются на спецсчетах. Это кубинские выплаты. Но с условием, что они будут реинвестированы в экономику Кубы", — пояснил Юрий Борисов.

- При этом реинвестированы путем покупки чего-то и заказов у нас в России?

- Безусловно.

И Борисов позвал нас туда, куда до сих пор даже кубинское телевидение не пускали. Объект кубинской военной промышленности в местечке Манагуа — место, где теперь собирают и военные "Уралы". Заходим в цех. Так как предприятие режимное, рабочие — сама сдержанность.

В одном из цехов серьезность кубинских рабочих подтверждает и российский мастер. Кстати, в этом цеху кубинцы собирают еще и гражданскую продукцию российского автопрома: "ГАЗели" и "ГАЗоны" из Нижнего Новгорода.

"Мы будем поставлять им только машинокомплекты. Причем год от года локализация будет увеличиваться, что будет создавать новые рабочие места и налогоотчисления кубинской стороне", — рассказал Борисов.

- А что нам с этого?

- Для нас это — загрузка наших заводов "ГАЗ". Более того, открываются перспектива экспорта этой автомобильной техники в близлежащие с Кубой страны и возможность опять же с нами расплачиваться твердой валютой.

- Я про это как раз. То есть мы и деньгами будем от этого что-то получать кроме загрузки?

- Конечно. То есть это длинные цепочки.

Как это будет работать? Во-первых, надписи на русском опять появились. Во-вторых, может, мы фантазируем, считая, что социалистическая Куба может стать "трамплином" на остальную Латинскую Америку? Но почему же тогда на прошедшей недавно Гаванской международной ярмарке были десятки стран, которых с Кубой никакие "особые" отношения не связывают, но они ее тоже обхаживают? И, кстати, в кулуарах именно этой выставки было объявлено о совсем новом сюжете: группа наших частных инвесторов прикупила месторождение никеля в соседней Гватемале, а обогащать никелевую руду будут на заводе имени Че Гевары в местечке Моа. Он был построен нами при Горбачеве, потом, естественно, брошен, и вот теперь возродить завод хотят инвесторы из новой России.

"Если мы сложим все составляющие вместе, то очевидно, что при участии России и инвестиций с российской стороны логично выглядит дать мажоритарную долю российской стороне, о чем мы ведем непростые переговоры", — отметил Сергей Шехтенко, гендиректор компании "Техцветмет".

Почему "непростые"? Ведь Куба, где до сих пор крайне напряженная ситуация с финансами, по идее, должна принимать любых иностранных инвесторов, а тем более российских, с распростертыми объятьями? Ну, тут, если честно, кубинцам еще учиться и учиться. И не как завещал Ленин.

- Насколько готовы сами кубинцы вкладывать и свои деньги — с того же спецсчета, на котором накапливаются их выплаты по долгу?

- Они очень сложные переговорщики. Конечно, с небольшим желанием расстаются с собственными деньгами, не буду скрывать. Менталитет прошлого над ними постоянно нависает. Они в переговорной позиции всегда находятся, что они — форпост мировой революции и нам нужно помогать просто так, — рассказал Юрий Борисов.

И все-таки Кубу обхаживают многие. Но и ей самой есть чем удивить мир. В свое время чудеса кубинской фармакологии нам показывал сын Фиделя Кастро. К сожалению, он трагически ушел из жизни. Но дело его живет.

"Мы разработали лекарства, которые позволяют избежать ампутации конечностей у больных диабетом. Это уникальный препарат", — сказал Эдуардо Мартинес Диас, президент BioCubaFarma.

В ожидании клинических испытаний этого лекарства в России — о тех проектах, которые — уже "на крыле".

- Мы вернулись как "АВТОВАЗ". Нас долго здесь не было, но сколько автомобилей Lada старой модели на дорогах! И в прошлом году подписали новый контракт на поставку Vesta в качестве такси, — отметил Эдуард Вайно, вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами ОАО "АВТОВАЗ".

Сейчас на подходе контракт на поставку сотен новых машин линейки Granta — для полиция, госучреждений, но не только. "С автоматической коробкой передач мы хотим предложить для обслуживания туристов, которых на Кубе довольно много", — пояснил Вайно.

Кстати, рост российского турпотока за прошлый год — рекордные 67% — 75 тысяч человек. Здесь есть что посмотреть. И есть что перезапустить. Во имя стратегических политических соображений. Но и во имя экономической выгоды.

- Благодаря этим проектам с Кубой сколько в России создано рабочих мест?

- Давайте попробуем посчитать. Из 290 миллионов долларов товарооборота российская часть — около 276 миллионов. Если взять среднюю выработку около 2 миллионов рублей на человека в год, это будет около 10 тысяч рабочих мест, — сказал Юрий Борисов.

- Прилично.

А эпоха на Кубе проглядывается новая. "И чем дальше, тем больше. Мы будем выстраивать отношения именно на принципах взаимной выгоды, а не просто каких-то политических побед или поражений", — подчеркнул Борисов.

- Не забывая о славном прошлом. Оно реально славное.

- Оно действительно славное. И мы всегда с большим удовольствием вспоминаем те добрые времена. И это, наверное, основа наших будущих отношений.

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