"Умка-патруль" и "Ангар спасения": президентские гранты меняют жизнь к лучшему

В Москве подведены итоги второго в этом году конкурса президентских грантов. С каждым разом все больше становится сумма финансовой помощи тем, кто на благих началах занимается поддержкой людей или продвижением своих гражданских инициатив. На этот раз без малого 4 миллиарда 700 миллионов рублей распределены между двумя тысячами некоммерческих неправительственных организаций в самых разных регионах России.

Бескрайняя Чукотка. Мыс Ванкарем, что в переводе значит "моржовый клык". Ведь здесь, на побережье, этих гигантов даже не сотни — тысячи! Моржовое лежбище, самый настоящий курорт. Кадры невероятной красоты!

А там, где моржи, обязательно, есть их злейшие враги — полярные хищники, белые медведи. Именно за ними и наблюдает "Умка-патруль". Проект — победитель конкурса президентских грантов. На выделенные деньги купили квадрокоптер. Теперь по кадрам с высоты птичьего полета пересчитывают косолапых. А еще пристально следят за их перемещениями, чтобы избежать возможного нашествия медведей на небольшой чукотский поселок. Да и мишки квадрокоптер совсем не замечают, иногда даже, кажется, позируют.

А это уже Новосибирск, где исполняют мечты особенных детей, для которых нет ничего невозможного. Им всего-то нужно — чтобы их любили так же, как и других. И чтобы их мамы и папы никогда не слышали: "Не водите сюда вашего ребёнка, он мешает заниматься". Но ведь достаточно лишь немного тепла и внимания — и дети, даже с серьезными проблемами со здоровьем, меняются до неузнаваемости.

Каждый день — это большая победа. Здесь дети учатся говорить и читать добрые стихи и сказки. А еще много занимаются специальной гимнастикой, чтобы бегать и прыгать, как остальные. Для них занятия бесплатные. Эмоции — бесценные.

"Новые имена" и новые звезды. В Иркутске открывают молодые таланты. Фестиваль Дениса Мацуева — еще один победитель конкурса президентских грантов. И таких по стране более двух тысяч. Разных и непохожих, но непременно добрых и очень нужных. Проектов, которые меняют жизнь людей к лучшему.

"Задача, которую нам поставил президент, — увеличение поддержки некоммерческим организациям, которые выполняют социально важную работу. В этом году президент еще увеличил размер грантового фонда, мы почти 8 миллиардов распределили. Для нас очень важно, чтобы в первую очередь возможность получить поддержку из президентских грантов имели некоммерческие организации в сельских населенных пунктах, в малых городах. Просто им больше неоткуда ее взять", — отметил первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.

Этот конкурс вновь бьет все рекорды. И по сумме грантов — больше, чем когда-либо. И по количеству участников — свыше 19 тысяч заявок. Со всех регионов страны. И это не преувеличение — неоспоримый факт. Но есть то, что объединяет все эти проекты: они уже работаю и помогают людям.

Здесь те, кому некуда идти, и те, кто уже не верит, что можно жить по-другому. Целый океан одиночества и боли здесь заполняют теплом и надеждой. "Ангар спасения", где нет чужой беды.

Вот уже полгода Елена Якимова ночует в подъезде где придется. Когда детей забрали органы опеки, оказалась на улице. Без документов, без перспектив. Почему так произошло, теперь не хочет вспоминать. Сейчас ей помогают восстановить паспорт и найти работу, чтобы вернуть детей и никогда больше не было разлук.

"У этих людей есть все возможности, чтобы вырваться из этой жизни на улице. Таких людей всегда приходит очень много. Наша задача — подхватить именно этих людей, вытащить их оттуда из той трясины, в которую они попали", — рассказала Ирина Мешкова, руководитель благотворительных программ службы "Милосердие".

Проекту уже пять лет. И таких, которые давно и успешно работают, среди обладателей грантов много. Вот, например, Якутия, где за три года сняли целую серию документальных фильмов об истории православия . Но есть и те регионы, что побеждают впервые.

Как сделать селфи на мобильный телефон, отправить электронное письмо и всегда оставаться в форме, несмотря на возраст? Школа активного пенсионера — настоящая находка для тех, кому за 60. Проект благотворительный. Но расходы на помещение и коммунальные услуги, а еще зарплаты учителям оплачивать просто необходимо. Когда собственных денег стало не хватать, отправили заявку на конкурс президентских грантов и получили финансовую помощь.

Теперь планируют расширяться и открывать творческую студию с занятиями по йоге и бисероплетению. А еще курсы иностранных языков и компьютерной грамотности. Побороться за президентские гранты можно уже сейчас. Заявки на следующий год начинают принимать.