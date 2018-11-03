Следователи проверят действия машиниста поезда, снесшего грузовик

Южное следственное управление на транспорте СК России проверит профессионализм машиниста пассажирского поезда Минск — Адлер, врезавшегося в грузовик с песком на перегоне между станциями Тимашевская и Ведмидовка.

Как сообщалось ранее, в субботу водитель грузовой машины выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал.

После аварии четыре человека были отправлены в больницу с травмами, а еще 15 пассажирам, включая четырех иностранцев, потребовалась помощь врачей.

Железнодорожники уже восстановили движение составов по обоим путям, а попавший в аварию поезд отправился в пункт назначения, пишет ТАСС.