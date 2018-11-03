The National Interest: российский танк Т-90А защищен намного лучше западных "Абрамсов" и "Леопардов"

Российскому танку Т-90А удалось избежать подрыва репутации данного вида боевых машин, сильно повредившего их западным собратьям. Об этом пишет в статье для издания The National Interest обозреватель Себастьен Роблин.

Танки американского производства M1 Abrams не только не помогли армии Ирака удержать город Мосул, захваченный в июне 2014 года боевиками группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ, запрещена в России): были случаи их захвата боевиками и использования против самих же иракских военных. Множество танков М1 было подбито повстанцами-хуситами в Йемене. Турция после потерь некоторого числа танков M60 Patton и их модернизированного варианта M60T Sabra в боях против курдов и игиловцев перешла на немецкие Leopard 2A4, однако за считаные дни боевики уничтожили от восьми до 10 таких боевых машин.

На первый план вышла необходимость не столько модернизации защиты бронированных машин, сколько подготовки экипажей и грамотного тактического развертывания танков. При этом даже самые защищенные боевые танки намного менее защищены от попадания противотанковых боеприпасов в боковую, заднюю или верхнюю часть. Да и боевики с многолетним боевым опытом научились устраивать засады на неосмотрительно развернутые танки, в особенности с использованием противотанковых ракетных снарядов с расстояния в несколько километров.

Однако российские Т-90А проявили себя в ближневосточных конфликтах, в частности в Сирии, военным которой в 2015 было передано около 30 этих боевых машин, намного лучше американских и немецких танков, отмечает Роблин. Например, в одном из видео, распространенном сирийскими повстанцами в феврале 2016 года, можно увидеть результаты прямого попадания американской противотанковой ракеты типа TOW в российский Т-90 в Алеппо. Тогда система встроенной динамической защиты танка "Контакт-5" обезвредила кумулятивную боевую часть ракеты TOW, понизив ущерб до минимума.

Российский танк не является неуязвимым — в статье приводятся данные о пяти или шести подбитых в Сирии в 2016 и 2017 годах танках Т-90А, в основном более современными противотанковыми ракетными комплексами TOW-2A. Однако этот российский танк оснащен рядом систем защиты, особенно эффективных против противотанковых снарядов, а у абсолютного большинства "Абрамсов" и "Леопардов" такой защиты нет, констатирует Роблин.