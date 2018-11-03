Водитель-нарушитель снес пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. Видео

Авария, произошедшая вечером в пятницу, 2 ноября, в окрестностях Таганрога в Ростовской области попала в объектив регистратора.

Водитель автомобиля Chevrolet Niva обогнал машину, из которой велась съемка, по полосе встречного движения, проигнорировав сплошную линию дорожной разметки и нерегулируемый переход, попавший на пути.

Через несколько мгновений Niva снесла мужчину, решившего пересечь проезжую часть в неположенном месте.

Местные СМИ, со ссылкой на очевидцев, сообщают, что пострадавший получил травму головы и серьезное повреждение ноги – у пешехода частично оторвана ступня. С места ДТП его забрала бригада скорой помощи, доставившая человека в больницу.