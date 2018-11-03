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Раскол в православном мире 58 минут назад
3 ноября 201813:05
Порошенко и патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве
Президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей провели беседу в Стамбуле. Порошенко назвал встречу "теплой и полной мудрости", пишет "Интерфакс".
Итогом переговоров стало соглашение, которое определило параметры сотрудничества Киева и Константинопольского патриархата.
Порошенко считает, что в итоге Украина получит автокефальную церковь "абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви".
Президент Порошенко назвал 3 ноября историческим днем для Украины, а патриарх Варфоломей считает получение автокефалии залогом единства "всех православных в Украине".
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