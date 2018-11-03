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Усиление НАТО у границ России 21 минута назад

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3 ноября 201813:40

Американский разведчик облетел Калининградскую область

EPA

Неподалеку от границ Калининградской области провел разведку стратегический самолет ВВС США. По данным авиационного ресурса PlaneRadar, это был самолет RC-135V с бортовым номером 64-14846, вылетевший с британской авиабазы Милденхолл.

Во время пролета у российской границы самолет находился в воздушном пространстве Польши, передает РИА Новости, отмечая, что активность иностранных разведывательных самолетов и беспилотников у российских границ в последнее время заметно увеличилась.

Например, в начале прошлой недели самолет-разведчик RC-135V пролетел у побережья Абхазии, российских Краснодарского края и Крыма. Радиолокационные способности этого самолета позволяют вести разведку и собирать информацию о расположении систем ПВО в том или ином приграничном регионе, не нарушая границ России.

Еще один подобный инцидент произошел 26 октября, когда 11-часовой полет вдоль российских границ совершил стратегический беспилотник RQ-4B Global Hawk. Вылетев с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии, он примерно пять часов вел разведку близ границы Калининградской области из воздушного пространства Литвы. После этого беспилотник несколько раз пролетел от эстонского Тарту до Финского залива вдоль границ Ленинградской и Псковской областей, а перед возвращением на базу снова побывал у границ Калининградской области.

Минобороны России не раз призывало Вашингтон прекратить подобные операции, однако в Пентагоне призывам Москвы так и не вняли.

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